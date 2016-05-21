Порошенко: українці сьогодні на передовій захисту європейської цивілізації від варварства

Як передає кореспондент УНІАН, про це Петро Порошенко заявив перед початком церемонії підняття Європейського прапора з нагоди Дня Європи перед Адміністрацією президента сьогодні у Києві.

Читайте такожРосійський агресор своїми "імперськими психозами і кривавими руками" почав війну на Донбасі – Порошенко«Європа для України – це не просто географічне поняття, це є майбутнє України, це є її історичний дух. Європа – це є національна ідея, яка панує в серцях українців, яка об’єднує український народ, об’єднує всю нашу країну», - наголосив він.

«Але, на жаль, Європа сьогодні для нас - це ще й кривава ціна, яку платить український народ і продовжує платити зараз для кращого майбутнього України, українських дітей», - додав президент.

«Сьогодні саме ми, українці, захищаємо Європу, захищаємо від варварства, захищаємо від тиранії, тероризму, від агресії, від мілітаризму, який навис над усім нашим континентом», - зазначив глава держави.

«Ми, українці, сьогодні на передовій захисту європейської цивілізації. Наша Революція Гідності була революцією за Європу, наша боротьба проти російської агресії є боротьба за Європу, тому День Європи – це наше українське історичне свято», - резюмував президент.