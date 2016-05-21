Порошенко: українці сьогодні на передовій захисту європейської цивілізації від варварства
Українці сьогодні перебувають на передовій захисту європейської цивілізації від варварства, агресії та мілітаризму, що загрожують континенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Петро Порошенко заявив перед початком церемонії підняття Європейського прапора з нагоди Дня Європи перед Адміністрацією президента сьогодні у Києві.
Читайте такожРосійський агресор своїми "імперськими психозами і кривавими руками" почав війну на Донбасі – Порошенко«Європа для України – це не просто географічне поняття, це є майбутнє України, це є її історичний дух. Європа – це є національна ідея, яка панує в серцях українців, яка об’єднує український народ, об’єднує всю нашу країну», - наголосив він.
«Але, на жаль, Європа сьогодні для нас - це ще й кривава ціна, яку платить український народ і продовжує платити зараз для кращого майбутнього України, українських дітей», - додав президент.
«Сьогодні саме ми, українці, захищаємо Європу, захищаємо від варварства, захищаємо від тиранії, тероризму, від агресії, від мілітаризму, який навис над усім нашим континентом», - зазначив глава держави.
«Ми, українці, сьогодні на передовій захисту європейської цивілізації. Наша Революція Гідності була революцією за Європу, наша боротьба проти російської агресії є боротьба за Європу, тому День Європи – це наше українське історичне свято», - резюмував президент.