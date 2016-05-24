МЗС України достроково відкликало зі Словаччини дипломата, причетного до контрабанди сигарет

Про це повідомила УНІАН речник українського зовнішньополітичного відомства Мар'яна Беца.

У міністерстві було ухвалено рішення про завершення відрядження Ліщишин та повернення її до України.

"Щодо Словаччини, офіційно можу підтвердити, що в МЗС ухвалено рішення щодо дострокового завершення довготермінового відрядження першого секретаря посольства України у Словаччині і повернення її в Україну", - підкреслила речник МЗС.

Також Беца додала, що триває службове розслідування стосовно інциденту із затриманням у Закарпатській області члена родини дипломата із незаконною партією цигарок.

Читайте такожМоскаль оприлюднив документ, за яким перевозили "дипломатичну контрабанду цигарок"

Як повідомляв УНІАН, 21 травня закарпатські митники вилучили майже 60 тис. цигарок в українця з дипломатичним паспортом та листом від одного з посольств України про те, що в автомобілі перевозиться дипломатичний вантаж, який не підлягає контролю.

В МЗС не назвали прізвище затриманого, натомість запропонували називати його громадянин "Л". Проте голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявив, що партію контрабандних цигарок вартістю 620 тис. грн через кордон намагався провезти мешканець Києва Сергій Ліщишин, який є чоловіком першого секретаря посольства України в Словаччині Оксани Ліщишин.

У МЗС попередили, що в разі причетності посольства України у Словаччині до контрабанди цигарок постраждає багато людей.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевнив, що висновки у справі контрабанди цигарок членом родини дипломата буде зроблено швидко.

Також Москаль оприлюднив листа посольства України в Словаччині, на підставі якого під виглядом дипломатичного вантажу з України намагалися незаконно вивезти партію цигарок