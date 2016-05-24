Генсек НАТО запросив віце-прем'єра України Клімпуш-Цинцадзе на засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів

Про це у вівторок в Брюсселі у штаб-квартирі НАТО журналістам повідомила сама Клімпуш-Цинцадзе за результатами зустрічі з заступником генерального секретаря НАТО Олександром Вершбоу, передає власний кореспондент УНІАН.

"Ми говорили про підготовку засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів, яке відбудеться наступного тижня, і я отримала запрошення від генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга зустрітися з ним на наступному тижні і взяти участь (у засіданні - УНІАН), щоб поінформувати послів", - сказала вона.

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Зокрема, мова йшла про те, що представникам НАТО було б цікаво почути, як Україна буде рухатися вперед у виконанні реформ в рамках нещодавно затвердженого РНБО України Стратегічного оборонного бюлетеня.

Також сторони обговорили майбутній саміт НАТО у Варшаві, в рамках якого відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні. "Ми підтвердили спільні очікування стосовно того, що Україні буде наданий комплексний пакет допомоги, що продемонструє солідарність НАТО в підтримці нашої територіальної цілісності та суверенітету", - зазначила віце-прем'єр.

Крім того, під час зустрічі співрозмовники "детально зосередилися на порядку денному нашої співпраці". "Йому (Вершбоу - УНІАН) було цікаво, що робить уряд, які має пріоритети не тільки в оборонній площині та в реформі оборонного сектору, а і взагалі, і на скільки вдається просуватися по цих пріоритетах. Я проінформувала пана Вершбоу і його колег з цього питання", - деталізувала вона.

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За словами Клімпуш-Цинцадзе, предметом обговорення було і питання необхідності координації роботи трастових фондів, які вже започатковані в Україні. "Ми також говорили і про те, що зараз готується рішення стосовно відновлення роботи урядової Комісії щодо взаємодії з НАТО", - повідомила віце-прем'єр.

Вона нагадала, що така Комісія працювала "до того, коли Україна за Януковича (екс-президент) прийняла рішення про позаблоковий статус". "Зараз готується рішення забезпечити координацію нашої взаємодії з НАТО на рівні уряду під керівництвом віце-прем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції", -

додала Клімпуш-Цинцадзе. При цьому віце-прем'єр висловила сподівання, що "колеги-міністри" підтримують рішення призначити її керівником такої Комісії, і воно буде затверджено Кабінетом міністрів найближчими тижнями.

Віце-прем'єр також висловилася за необхідність реформування Секретаріату Кабінету міністрів України з метою "відновлення присутності фахівців, які б займалися взаємодією з НАТО, оскільки за часів Януковича ця спроможність була зруйнована". "Через реформування Секретаріату КМУ ми зможемо відновити управління щодо взаємодії з НАТО, що нам дасть можливість працювати ефективніше", - переконана вона.

Клімпуш-Цинцадзе також не виключила залучення до дорадчої роботи іноземних спеціалістів, які мають досвід роботи з НАТО та Україною. "З великим задоволенням. Ми будемо активно співпрацювати з представництвом НАТО в Україні, тими фахівцями, які вже є на місці. З часом ми викристалізуємо конкретні компетенції людей, які були б потрібні для того, щоб ефективно співпрацювати саме на рівні служби віце-прем'єра", - підкреслила вона.

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Віце-прем'єр також повідомила про зустрічі в Європейському парламенті, під час яких українська сторона поінформувала, що "Україна виконала свої зобов'язання в рамках Плану дій щодо лібералізації візового режиму, і тому ми вважаємо, що найближчим часом відповідне рішення повинно бути прийнято, як Європейським парламентом, так і Радою ЄС".