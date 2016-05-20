Порошенко: в Україні починається перебудова сектору оборони для вступу в НАТО

18:41, 20 травня 2016
Суспільство
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В Україні починається перебудова сектору оборони і безпеки для вступу в НАТО.

Солдаты / Фото УНИАН

Про це заявив президент Петро Порошенко під час засідання РНБО. На засіданні було розглянуто Стратегічний оборонний бюлетень та питання, пов’язані із плануванням та виконанням державного оборонного замовлення.

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«Зазначений проект є фактичним початком реальної перебудови сектора оборони та безпеки для вступу до НАТО. Це не означає, що зараз приймається рішення про вступ. Безумовно, ми залишаємось в сфері наших міжнародних зобов’язань, але це той рубікон, який переходить українські ЗСУ та сектор оборони та безпеки для остаточного переведення під стандарти НАТО», - наголосив Порошенко.

Президент підкреслив, що очікуваним результатом оборонної реформи є створення за принципами і стандартами, прийнятими у країнах НАТО, ефективних, мобільних, дуже добре оснащених сучасним озброєнням, військовою спеціальною технікою, об'єднаних сил оборони зразка 2020-го року, які матимуть можливість гарантовано забезпечити оборону держави.

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