Президент відбув з Тернопільщини на Вінниччину
17:02, 06 серпня 2008Політика
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Повідомлення прес-служби
Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив робочу поїздку до Тернопільської області та відбув на Вінниччину.
Як повідомляє прес-служба глави держави, на Вінничині В.ЮЩЕНКО відвідає село Серебрії, де огляне підтоплені території, житлові будинки та дитячий садочок.
Після цього В.ЮЩЕНКО прибуде до Могилів-Подільського, де запланованого його спілкування з пресою.
У поїздці Президента супроводжують міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА, міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ, голова Вінницької обласної державної адміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ та голова обласної ради Григорій ЗАБОЛОТНИЙ.
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