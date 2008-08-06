Президент відбув з Тернопільщини на Вінниччину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив робочу поїздку до Тернопільської області та відбув на Вінниччину.

Як повідомляє прес-служба глави держави, на Вінничині В.ЮЩЕНКО відвідає село Серебрії, де огляне підтоплені території, житлові будинки та дитячий садочок.

Після цього В.ЮЩЕНКО прибуде до Могилів-Подільського, де запланованого його спілкування з пресою.

У поїздці Президента супроводжують міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА, міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ, голова Вінницької обласної державної адміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ та голова обласної ради Григорій ЗАБОЛОТНИЙ.