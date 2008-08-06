Чутки про землетрус викликали паніку в Чернівцях

Поширення чуток про землетрус викликало паніку у жителів Чернівців.

Як передає кореспондент УНІАН, чутки про імовірність виникнення землетрусу, який ніби-то буде відлунням потужного руйнівного землетрусу, що має статися в Румунії, поширюються у місті другий день поспіль.

Сьогодні з полудня чернівчани сотнями залишали будинки і виходили на вулицю, матері забирали дітей з дитсадків, працівники десятків підприємств і установ не працювали. Минулої ночі у спальних мікрорайонах міста багато мешканців багатоповерхівок не спали і очікували катаклізму на вулицях.

Впродовж лише сьогоднішнього дня на адресу Чернівецької міськради надійшло понад тисяча телефонних дзвінків від схвильованих чернівчан, які просили з`ясувати причину поширення інформації про землетрус.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Чернівецької міськради, чутки та дезінформацію про землетрус поширювали телефонами серед керівників підприємств, установ і навчальних закладів „невідомі люди, які представлялися працівниками міськвиконкому”.

“Звісно, що ці люди жодного відношення до мерії не мають, а просто займаються інформаційним тероризмом. Цих людей терміново мали б розшукати співробітники СБУ”, - зазначили у прес-службі мерії.

Міськвиконком просить чернівчан не дослуховуватися до необгрунтованих чуток, зважено оцінювати ситуацію, орієнтуватися на офіційні джерела інформації.

“Місто працює у звичному режимі, підстав для зміни режиму життєдіяльності у чернівчан немає”, - запевняється у офіційному повідомленні прес-центру Чернівецької міськради.

Як повідомив УНІАН начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Володимир САМОЛЮК, жодних передумов для виникнення у Чернівцях землетрусу немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та сейсмологи спростували чутки про можливий землетрус на Буковині та в інших західних областях.

Крім того, за словами начальника сейсмічної станції геофізичної обсерваторії Чернівецького Національного університету ім. Ю. Федьковича Андрія НІКОЛАЄВА, впродовж останніх двох днів ніяких коливань земної кори зареєстровано не було як на території Буковини, так і на території Румунії в межах гірського масиву Вранча.