Рішення звільнити Савченко приймали Порошенко і Путін, а не "нормандська четвірка" - РосЗМІ
Висловлювання, що домовленість щодо звільнення української льотчиці Надії Савченко була досягнута в ході розмови глав держав "нормандської четвірки", не відповідають дійсності.
Про це заявило високопоставлене джерело в Москві, повідомляє ТАСС.
"Ряд західних офіційних осіб, коментуючи обмін Савченко на двох росіян, заявили, що домовленість про це нібито "була досягнута вході телефонної розмови лідерів країн "нормандської четвірки", - зазначив співрозмовник агентства. - Це не відповідає дійсності. Рішення, яке вчора було оголошене, опрацьовувалося задовго до цього і приймалося президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Петром Порошенком".
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"В ході телефонних переговорів інші члени "нормандської четвірки" були лише проінформовані про вже прийняте рішення", - додав він.
"Також не відповідають дійсності заяви про те, що даний обмін здійснений в рамках виконання Мінських домовленостей", - підкреслило джерело.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.
Савченко повернулася в Київ літаком президента України.