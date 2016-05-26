Рішення звільнити Савченко приймали Порошенко і Путін, а не "нормандська четвірка" - РосЗМІ

Про це заявило високопоставлене джерело в Москві, повідомляє ТАСС.

"Ряд західних офіційних осіб, коментуючи обмін Савченко на двох росіян, заявили, що домовленість про це нібито "була досягнута вході телефонної розмови лідерів країн "нормандської четвірки", - зазначив співрозмовник агентства. - Це не відповідає дійсності. Рішення, яке вчора було оголошене, опрацьовувалося задовго до цього і приймалося президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Петром Порошенком".

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"В ході телефонних переговорів інші члени "нормандської четвірки" були лише проінформовані про вже прийняте рішення", - додав він.

"Також не відповідають дійсності заяви про те, що даний обмін здійснений в рамках виконання Мінських домовленостей", - підкреслило джерело.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

Савченко повернулася в Київ літаком президента України.