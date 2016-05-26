У МЗС відреагували на вирок чеченського суду у справі українців Карпюка та Клиха

Про це речниця МЗС України Мар’яна Беца написала у Twitter.

"Ганебний вирок рос. суду у сфабрикованій справі М.Карпюка та С.Клиха. Рішуче засуджуємо і боремось далі задля звільнення укр політв'язнів", - зауважила вона.

Ганебний вирок рос суду у сфабрикованій справі М.Карпюка та С.Клиха. Рішуче засуджуємо і боремось далі задля звільнення укр політв'язнів — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 26 травня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, у Росії Карпюка і Клиха звинувачують в "участі у банді", вбивстві й замаху на вбивство російських військовослужбовців. Російське слідство стверджує, що Клих і Карпюк за часів першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994-го і початку 1995 року сам брав у них участь. Також їм інкримінують участь у ті роки в УНА-УНСО (тоді це були дві окремі організації), забороненої в РФ із 2014 року.

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Спецслужби РФ викрали Карпюка в березні 2014 року в Чернігівській області, Клиха затримали в серпні того ж року в російському Орлі. Українці заперечують свою провину й заявляють, що зізнання були вибиті з них слідством під тортурами.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Карпюк і Клих повинні бути звільнені згідно з Мінськими угодами.

24 травня міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що Україна в перший день після набуття чинності вироку в справі Карпюка і Клиха звернеться із запитом про їхню екстрадицію.

Сьогодні Верховний суд Чечні засудив Карпюка до 22,5 року ув'язнення в колонії суворого режиму, Клиха - до 20 років ув'язнення.