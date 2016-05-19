Карпюк та Клих мають бути звільнені згідно з Мінськими угодами: Порошенко дав доручення силовикам

Про це президент написав на своїй сторінці у Facebook.

"Робив та все робитиму для звільнення Миколи Карпюка і Станіслава Клиха, яких вважаємо українськими політв'язнями у Росії. За Мінськими угодами всі в'язні мають бути звільнені. Дав відповідні доручення МЗС та СБУ", - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, в Росії Карпюка і Клиха обвинувачують в "участі у банді", вбивстві та замаху на вбивство російських військовослужбовців. Російське слідство стверджує, що Клих і Карпюк у часи першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 року і на початку 1995 року сам брав у них участь. Також їм інкримінують участь у ті роки в УНА-УНСО (тоді це були дві окремі організації), забороненій в РФ із 2014 року.

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Спецслужби РФ викрали Карпюка в березні 2014 року в Чернігівській області, Клиха затримали в серпні того ж року в російському Орлі. Українці заперечують свою провину і заявляють, що зізнання були вибиті з них слідством під тортурами.

Сьогодні, 19 травня, суд присяжних у Грозному (РФ) визнав Карпюка і Клиха винними.

Нагадаємо, 18 травня після чергового раунду переговорів у Мінську уповноважений Президента з мирного врегулювання конфлікту на Сході України Ірина Геращенко повідомила: "Ми торкнулися питання звільнення украінських в'язнів, що іх утримують в російських тюрмах. [...] Сподіваємося, невдовзі матимемо позитивні новини щодо долі Г. Афанасьєва та Ю. Солошенка".