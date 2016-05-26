Скандал з відмовою делегації ООН в доступі до тюрем на Донбасі: у СБУ кажуть, що в місії був росіянин

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала журналістам заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова.

За її даними, делегація ООН провела моніторинг усіх пенітенціарних закладів, які планувала відвідати в Україні. Але позапланову перевірку управлінь СБУ в Маріуполі і Краматорську представники спецслужби не дали змоги провести.

«СБУ аргументує це тим, що членом цієї моніторингової місії був громадянин РФ», - зазначила вона.

Севостьянова додала, що сьогодні в другій половині дня, о 14 годині, планує провести зустріч з представниками підкомітету ООН та СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня делегація підкомітету ООН з питань запобігання катуванням звинуватила Україну у відмові в повному доступі до місць позбавлення волі.

Члени підкомітету були змушені перервати свою поїздку по Україні, оскільки їм відмовили в доступі до деяких місць позбавлення волі або тимчасового утримання людей під вартою, підпорядкованих Службі безпеки України.

«Нам відмовили в можливості відвідати деякі місця, в яких, згідно серйозним повідомленням, люди утримуються в ув'язненні і піддаються тортурам або нелюдському поводженню», - заявив Еванс.

Делегація дійшла висновку, що візит, який розпочався 19 травня і мав завершитися 26 травня, «був скомпрометований» і не може бути продовжений.

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Експерти збиралися оцінити умови утримання ув'язнених в українських в'язницях і слідчих ізоляторах, а також гарантії їхнього захисту від катувань та жорстокого поводження, і викласти отримані дані в доповіді.

Довідка УНІАН. Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН в 1984 році. У 2006 році набув чинності факультативний протокол до цієї Конвенції. Він надає можливість експертам ООН без попередження відвідувати місця позбавлення волі і розмовляти з ув'язненими і затриманими без присутності представників влади.