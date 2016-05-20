Ємець: Судова реформа має скасувати спеціалізовані суди та провести ефективну переатестацію суддів

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт", перший заступник голови Комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець у коментарях журналістам.

Він зазначив, що законопроектом передбачено основні новели: триланкову судову систему, судді проходитимуть серйозну переатестацію, а Верховний Суд стане кінцевою інстанцією для ухвалення остаточних рішень.

"Це означає, що Верховний Суд тлумачитиме судову практику таким чином, що вона буде обов'язковою для нижчих судів. Також це означає, що зникне практика, коли можна мати два протилежні рішення і довести це навіть до Верховного Суду, де в одній палаті можна було отримати два протилежні рішення. Тепер рішення, яке прийме Верховний Суд, буде обов'язковим і назавжди", - заявив народний депутат.

"Друге, те що стосується реформи судів взагалі. Будуть скасовані вищі спеціалізовані суди, адміністративні суди. Залишаться загальний, апеляційний і Верховний Суди", - наголосив Ємець.

Третьою особливістю судової реформи має стати 100% переатестація суддів, яка передбачатиме нову якість судів.

"Для того, щоб ми отримали справедливого суддю, нам потрібно перевірити його професійні знання, перевірити його на відсутність корупційних діянь. Це означає перевірку всього життєвого циклу: де він отримав зарплату, за які доходи він купив машину, наскільки все це співпадає із його доходами і чи достойна ця людина бути суддею", - сказав парламентар.

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Леонід Ємець підкреслив, що процедури переатестації мають бути відкритими та прозорими.

"Кожен онлайн чи в Інтернеті має бачити співбесіду з суддею, почути відповіді на запитання. Це додасть довіри до суду як до такого, що відповідає вимогам суспільства, і ми, нарешті, побачимо чесний і справедливий суд", - сказав народний депутат.

Представник "Народного фронту" також повідомив, що робочою групою серйозно відпрацьовується питання суду присяжних.

"Ми однозначно стоїмо на тому, що суд присяжних має бути. Ми аналізуємо, чи можемо це впровадити прямо зараз", - повідомив Ємець.