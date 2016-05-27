Геращенко пояснила, чому не повідомлялося про звільнення Савченко

Ірина Геращенко, яка разом із прес-секретарем президента Святославом Цеголко літала до Ростова-на-Дону забирати льотчицю, розповіла в ефірі ток-шоу "Право на владу", що повернення Надії було досить ризиковане, передає ТСН.

"Це все відбувалося в секреті", - сказала нардеп, додавши, що ключовим моментом у передачі української льотчиці був час, коли на українській території у російський літак мали сісти ГРУвці Олександр Александров та Євген Єрофєєв.

"Ми чекали годину в літаку, коли співробітникам служби безпеки дадуть команду "рух", щоб ми розуміли, що машина (із Надією Савченко, - ред.) почала рухатись", - розповіла Геращенко.

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Однак, у цей час, операція передачі Надії Свченко могла зірватись. За словами Геращенко, їй на телефон почали приходити СМС з інформацією про те, що у російських ЗМІ стався "злив" інформації. У цей час автомобіль із українською льотчицею зупинився на 40 хвилин.

"Але двері відчинились - вийшла Надія із машини в оточенні двох кремезних чоловіків у військові формі. Вона на них не дивилась. Вона дивилась в небо", - розповіла нардеп.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

Савченко повернулася до Києва літаком президента України.