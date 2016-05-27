Савченко побувала у сесійній залі Ради (фото)

Про це повідомив колега Савченко із фракції Іван Крулько, передає "Українська правда".

"Я показував їй залу парламенту, кулуари, як записуватися на виступ, її робоче місце. Її цікавило, які кнопки для чого натискаються, куди заходити, де давати коментарі, дорогу, як пройти до її робочого кабінету в комітеті, де знаходиться кабінет голови Верховної Ради", – зазначив нардеп.

Крулько зауважив, що крім нього разом з Савченко приїхали працівники секретаріату "Батьківщини", помічники Надії та її сестра Віра.

Читайте такожСавченко приїхала до будівлі комітетів Ради, підтримала рідних полонених військових (відео)

"Безумовно, що наша команда будемо їй допомагати: показувати, як писати звернення, запити, як працівники повинні працювати і таке інше", – додав він.

Історичний момент. Надія #Savchenko у сесійній залі ВРУ pic.twitter.com/5jx9Nl94Qp — Ivan Krulko (@IvanKrulko) May 27, 2016

Нагадаємо, 27 травня звільнена з російського полону Надія Савченко дала прес-конференцію.