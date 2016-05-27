"Я готова і воювати, й миритися": Савченко у своїх заявах згадала Крим, охарактеризувала Путіна й озвучила президентські амбіції

Що готова зробити для України

Українська льотчиця та народний депутат Надія Савченко розповіла, що більш за все їй хочеться літати, але заради України вона готова робити те, що необхідно.

"Я дуже люблю свою роботу. Я дуже люблю літати, я дуже хочу літати... Але я робитиму для України там і те, що буде найбільш корисно… Ви багато писали мені, ви багато маєте сподівань на мене… Мені байдуже, де захищати України. Я піду в поле, якщо завтра почнеться гарячий бій, і стану в перші ряди... Якщо я більше потрібна тут, я прикладу усіх зусиль, щоб зробити все можливе тут… Скільки зможу зробити для України, поки я жива, стільки я зроблю", - сказала льотчиця.

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Готовність стати президентом

Народний депутат від "Батьківщини" готова бути президентом України, якщо цього хотітимуть українці.

"Давайте запитаємо так: українці, якщо вам треба, щоб я була президентом, добре, я буду президентом. Я просто не зовсім ще вірю, що у нас вже люди навчилися голосувати не за гречку", - сказала Савченко.

До звершень у Раді

Савченко планує у вівторок, 31 травня, прийти на роботу до Верховної Ради і зняти плакат зі своїм фото, що висить у сесійній залі.

"Я обов'язково піду, це мій робочий день. Мені вже два роки "прогули" ставлять. Я піду, я буду працювати", - сказала нардеп.

Вона додала, що зніме своє фото, а натомість повісить плакат, що нагадуватиме про усіх інших українських політв'язнів.

Крім того, депутат планує у парламенті працювати з питаннями армії.

Говорячи про свою майбутню роботу у ВР, Савченко зауважила, що зсередини поки знає дві структури - армію та в'язницю.

"Оскільки зараз у нас стан війни і ніяк він не перестає лихоманити Україну, то перше, чим я буду займатися, - це комітети чи створення спеціальної комісії якоїсь по армії. По контролю за логістикою, по контролю за тим, що і як відбувається", - сказала депутат.

Також вона зауважила, що ще не знає, у якому комітеті парламенту працюватиме.

Щодо перебування у "Батьківщині"

Народний депутат Надія Савченко не виходитиме з "Батьківщини" і готова до дискусій у партії.

"Я прийшла і зараз я знаходжуся в команді "Батьківщина", - сказала Савченко і подякувала цій партії за те, що її "взяли в партію, коли я сиділа у в’язниці".

"Було б дуже добре, якби кожна політична партія взяла по одному українцю-політв’язню в Росії, і ми б показали, що ці люди, які в нас є героями, в Росії вважаються злочинцями і сидять по в’язницях", - заявила вона.

Як наголосила Савченко, вона - "не перебіжчик".

За її словами, прийшовши в політику з партією "Батьківщина", вона не збирається переходити до іншої партії та запевнила, що з партії та фракції не вийде.

"Якщо мене буде щось не влаштовувати в моїх колегах, то ми будемо говорити і ми будемо змінюватися, і ми будемо вчитися і боротися разом", - наголосила Савченко.

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Також вона заявила: "Я не скурвлюся! Я сама собі цього не дам зробити!".

Чому ступила на українську землю босоніж

Звільнена з російського полону українська льотчиця Надія Савченко пояснила, чому опинилась босоніж по прильоту.

"Так, я дуже хотіла походити босою, щоправда по траві. Але, чесно кажучи, я хотіла походити по "злітці", по злітній смузі. Бетон відчути аеродромний. Коли літаю, то я часто роззуваюсь… і відчуваю…До того ж, в мене тепле взуття було, то я його просто зняла. А українська земля лікує…", - сказала вона у ході прес-конференції у п'ятницю, 27 травня, у Києві.

Про український Крим

Савченко заявила, що Крим повернеться до складу України або шляхом війни, або шляхом дипломатичних зусиль.

"Як повертати Крим? Я відчувала, що може буде третя світова війна. Якщо буде війна, то Крим повернеться. Якщо не війною, то Крим, напевно, повернеться роботою над міжнародним правом і достукавшись до людей, що вони зробили помилки. Можливо, не до цих людей, які зробили її, а до їх нащадків, які визнають цю помилку і виправлять її", - сказала вона.

Знову до питання про політв'язнів

Савченко виступає за створення міжнародного комітету щодо звільнення окупованих територій і політв'язнів.

За словами нардепа, вона працюватиме над питанням звільнення окупованих територій. "Ми будемо шукати ці шляхи", - сказала вона.

Як зазначила Савченко, вона хоче створити "міжнародний комітет з цих питань". "Люди, з якими я познайомилася, поки сиділа у в'язниці, мені вони писали листи, світові політики, які мають зі мною одне бачення, і хотіла би, щоб ми склали міжнародний комітет, який буде займатися цим питанням", - повідомила Савченко.

Вона зауважила, що це лише один з методів звільнення територій.

За словами Савченко, такий міжнародний комітет має займатися і питанням визволення політв'язнів.

Крім цього вона заявила, що українські полонені будуть доти, доки триватиме війна на сході України.

Щодо "закону" Савченко

Українська льотчиця заявляє про недопустимість скасування закону, поданого до парламенту від її імені, згідно з яким один день перебування в СІЗО зараховується за два.

Вона зазначила, що "багато хто спекулює цим законом, що "от Савченко почала випускати вбивць".

"На жаль, у в’язницях сидить половина винних, а половина невинних", - додала вона.

За словами Савченко, вона вважає "правильним" Закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання".

"Ініціювати скасування закону я не буду. Він працює, він не настільки поганий, як ви думаєте. І по ньому виходять не тільки злочинці", - сказала Савченко.

Також вона додала, що не вважає, що ухвалення цього закону спровокувало погіршення криміногенної ситуації в Україні.

Згадала Савченко й Путіна

Народний депутат Надія Савченко під час прес-конференції охарактеризувала президента РФ Володимира Путіна.

"Я не знаю цієї людини, особисто не знайома, тому я не можу вам сказати, що я про нього думаю. Я можу вам сказати тільки про те, що показують по російському телебаченню про Путіна, кого з нього роблять для російського споживача ЗМІ. Не знаю, як це сприймає російський споживач, я, наприклад, сприймаю це так – це дуже негарна людина, і фізично, і всередині... Я вам скажу, що до кожної людини додаються якісь прізвиська. До людини вони пристають, тому що вони схожі. Якщо не говорити таке слово, то є таке слово – гнида. Є воша, а є гнида. Ось я Путіна поки що бачу як гниду", - сказала вона.

Також Савченко, звертаючись до президента РФ Володимира Путіна, закликала його "відчепитися від України".

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"Що сказати Путіну? Відчепися від України! Відчепися від кожної країни, в яку ти вчепився! Залиш собі своє царство, не мордуй своїх людей, не знущайся над росіянами", - сказала Савченко.

За її словами, "життя два не проживеш, здохнеш усе одно, і ми всі теж помремо".

"Живи гідно, як людина. Перестань не давати жити іншим", - закликала Савченко Путіна.

Про Донбас

Крім того, нардеп наголошує на необхідності компромісів у питанні Донбасу, але не ціною зради.

Вона наголосила: "Я хочу миру". При цьому додала, що це не може бути досягнуто "любою ціною". За її словами, "компроміси повинні бути, бо це логічно і розумно, адже війни закінчуються компромісами". "Ми будемо іти до миру всіма шляхами. Я не вперта, не баран, а не будь-якою ціною, маючи на увазі - не ціною зради. Не ціною продатися, не ціною зламатися", - зазначила Савченко.

При цьому вона наголосила: "Це наша земля, це наша Україна. Гризти її, кусати її, ділити її , знущатися над нею - я не дам. Я готова і воювати, і готова миритися. Якщо там готові так само. То тоді ми порозуміємося".