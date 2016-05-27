Скандального екс-наркополіцейського Киву зареєстрували кандидатом у депутати

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, такі рішення було прийнято сьогодні на засіданні Комісії.

ЦВК, розглянувши заяви громадян України про самовисування разом з іншими документами, зареєструвала 5 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня: Денисенко, Шилову – в ОВО № 27; Костанчука, Лесика – в ОВО № 114, Киву – в ОВО № 183.

Таким чином, станом на 27 травня Центральна виборча комісія зареєструвала 10 кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня.

Крім того, ЦВК утворила 7 окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів на проміжних виборах в ОВО № 23, 27, 85, 114, 151, 183, 206.

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Також Центрвиборчком надав дозвіл ряду громадських організацій мати офіційних спостерігачів на проміжних виборах народних депутатів в одномандатних виборчих округах № 23, 27, 85, 114, 151, 183, 206. Таким чином, станом на 27 травня Комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів 18 громадським організаціям.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2016 року проміжні вибори народних депутатів відбудуться у 7 одномандатних виборчих округах: №23 (Волинська область), №27 (Дніпропетровська область), №85 (Івано-Франківська область), №114 (Луганська область), №151 (Полтавська область), №183 (Херсонська область), №206 (Чернігівська область).