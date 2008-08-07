«Витік» з Кабміну: Тимошенко просить Ющенка скасувати парад

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням відмінити військовий парад до Дня Незалежності України через повені в Західній Україні.

Про це УНІАН повідомило джерело в Секретаріаті Кабінету міністрів.

«Сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО надіслала листа Президенту з пропозицією відмінити указ про проведення військового параду у зв`язку з повінню», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про святкування 17-х роковин Незалежності України.

Відповідно до наказу міністра оборони, парад військ, присвячений 17-й річниці Незалежності України, відбудеться 24 серпня на Майдані Незалежності в Києві із залученням військової техніки та авіації. На підготовку і проведення військового параду передбачено 70 млн. грн.

Також сьогодні міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ на репетиції параду заявив, що на сьогодні Міністерство оборони України не одержало з державного бюджету ніяких коштів для підготовки і проведення військового параду в Києві з нагоди 17-ї річниці Дня Незалежності.