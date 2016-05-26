В профільному комітеті Європарламенту обговорили пропозиції Єврокомісії надати Україні безвізовий режим

Як передає власний кореспондент УНІАН, в рамках дискусії, яка відбулася у четвер в Брюсселі в Європарламенті, представник ЄК Гаега Касильда висловила, позицію Комісії, що Україна виконала всі необхідні вимоги.

«Важливо підкреслити прогрес, який зробила Україна з часу ухвалення шостої доповіді у минулому грудні. Після цього були здійснені подальші заходи на виконання вимог. На додаток Комісія продовжує моніторити за їхнім виконанням», - наголосила вона.

Доповідач з розгляду цього питання, депутат Марія Габріель (Mariya Gabriel, група європейських народників, Болгарія) також розпочала свій виступ з того, що «констатувала прогрес, який зробила Україна». На її переконання, «це демонструє повагу до встановлених критеріїв для того, щоб громадяни отримали вигоду і змогли використати це право».

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Вона поставила низку запитань, які, на її думку, допоможуть їй підготувати доповідь. Зокрема, її цікавила кількість біометричних паспортів, які вже видала українська влада громадянам України, чи є прогрес у питанні боротьби з фальшивими документами, якою є співпраця між Європолом та Україною, наскільки ефективно проводиться боротьба з корупцією та інші.

«Вся ця інформація буде корисною, щоб зробити нашу роботу», - підкреслила Габріель.

Міхал Боні (Michal Boni, європейські народники, Польща) заявив, що підтримує всі зусилля, спрямовані на лібералізацію візового режиму для України.

«Це важливо для нашої безпеки та з політичної точки зору… Виконання всіх критеріїв, які пов’язані з лібералізацією візового режиму, будуть важливими для українців та соціального клімату. Це щось, що буде підтримувати подальші реформи», - вважає він.

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За словами головуючого на засіданні Пітера Нiдермюллера (Peter Niedermuller,група соціалістів, Угорщина), наступне обговорення з цього питання відбудеться на одному із засідань Комітету.

«Проект доповіді буде представлений на одному з наступних засідань Комітету, і буде можливим провести подальшу дискусію», - сказав він.

Чергове засідання Комітету заплановане на 30 травня.