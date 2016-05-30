Українські політв'язні Афанасьєв і Солошенко попросили Путіна про помилування

"Принципові домовленості щодо передачі Афанасьєва і Солошенка — є. І Порошенко це підтвердив. Проте триває обговорення умов і механізмів передачі", — цитує адвоката Олександра Афанасьєва Попков РИА Новости.

І Солошенко, і Афанасьєв написали прохання президенту Росії про помилування, швидше за все, передача їх в Україні буде здійснюватися через цей механізм, вважає Попков.

"У обох є проблеми зі здоров'ям. Росія зацікавлена їх передати, а Україна — швидше їх забрати", — сказав Попков, зазначивши, що не готовий розкривати деталі, щоб не зірвати переговори.

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Нагадаємо, раніше Порошенко заявив про домовленість з Росією щодо повернення Афанасьєва і Солошенка до України.

Як повідомлялося, Афанасьєв засуджений в РФ до 7 років суворого режиму за звинуваченням у тероризмі.

73-річного Солошенко в Росії засудили до 6 років ув'язнення за звинуваченнями в спробах купити вироби для відновлення засобів ППО в Україні.