Мін'юст заспокоїв: перейменування вулиць не зобов'язує негайно змінювати реєстрацію

Як повідомляє Український інститут національної пам’яті, про це йдеться у відповіді Міністерства юстиції України, яку інститут отримав на свій лист від 28 березня 2016 року щодо скасування адміністративного збору за внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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Як зазначає у листі Мін'юст, законом "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" не визначено певного терміну для внесення змін щодо місцезнаходження юридичної особи, місця проживання фізичної особи у зв’язку зі зміною назви (перейменуванням) скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших об’єктів топоніміки населених пунктів.

У цьому зв'язку, сказано, що враховуючи зазначене, суб’єкти господарювання можуть вносити зміни щодо назви вулиці у загальному порядку при внесенні змін до своїх установчих документів, пов’язаних зі зміною складу своїх учасників (засновників, власників), структури управління тощо.