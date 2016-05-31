Мін'юст заспокоїв: перейменування вулиць не зобов'язує негайно змінювати реєстрацію
Перейменування вулиць, скверів, бульварів та інших об’єктів топоніміки населених пунктів не зобов'язує юридичних осіб негайно змінювати реєстрацію.
Як повідомляє Український інститут національної пам’яті, про це йдеться у відповіді Міністерства юстиції України, яку інститут отримав на свій лист від 28 березня 2016 року щодо скасування адміністративного збору за внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
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Як зазначає у листі Мін'юст, законом "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" не визначено певного терміну для внесення змін щодо місцезнаходження юридичної особи, місця проживання фізичної особи у зв’язку зі зміною назви (перейменуванням) скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших об’єктів топоніміки населених пунктів.
У цьому зв'язку, сказано, що враховуючи зазначене, суб’єкти господарювання можуть вносити зміни щодо назви вулиці у загальному порядку при внесенні змін до своїх установчих документів, пов’язаних зі зміною складу своїх учасників (засновників, власників), структури управління тощо.