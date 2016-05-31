Фігуранти із списків "чорної бухгалтерії" мають нести і кримінальну, і політичну відповідальність - Парубій

Про це сказав голова Верховної Ради України Андрій Парубій в інтерв’ю «5 каналу».

Він зазначив, що документи передані в Національне Антикорупційне бюро України . «І я чекаю, що воно буде проводити слідство не відтягуючи, швидко, щоб суспільство могло якнайшвидше дізнатися правду про ті документи, які були озвучені".

Відповідаючи на запитання чи фігуранти цього списку мають понести відповідальність, Парубій сказав: «Очевидно - і кримінальну, і політичну». «Я переконаний, що навіть якщо НАБУ не зможе в певних фактах знайти складу злочину, але суспільство побачить, що люди фігурують у цих справах і НАБУ підтвердить, що фігурують, то я впевнений, що окрім кримінальної буде і політична відповідальність», - наголосив Парубій.

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Як повідомляв УНІАН, під час на прес-конференції в Києві генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в списках "чорної бухгалтерії Януковича" фігурують прізвища представників політичних партій, які сьогодні на слуху.

Нагадаємо, колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" заявив, що передав до НАБУ документи, що підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів ряду колишніх і чинних високопоставлених чиновників. Він розповів про "чорної бухгалтерії" Партії регіонів із загальними виплатами на суму майже 2 млрд доларів.