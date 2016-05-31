Москаль про "чорну касу" Партії регіонів: Ющенко здав владу Януковичу за $1 мільярд

Про це Москаль повідомив на своєму сайті.

"Що ми шукаємо у "чорній касі" "Партії регіонів" на два мільярди доларів, якщо майже один мільярд забрали за здачу влади Януковичу колишній президент України Ющенко та його глави адміністрацій Балога і Ульянченко?" – висловив обурення глава Закарпатської ОДА.

За його словами, це усім добре відомо. Крім того, він назвав аферою всеукраїнського масштабу "Лікарню майбутнього", яку так і не збудували.

"Невже важко підняти матеріали, коли Віктор Ющенко та його дружина Катерина створили фонд "Україна 3000" і в прямих ефірах влаштовували телемарафони, збираючи кошти для будівництва дитячої "Лікарні майбутнього".... У результаті гроші з фонду вкрали, ніякої лікарні ніхто не збирався будувати і не збудував", - нагадав Москаль.

Також він додав, що ще за Януковича особисто направляв усі матеріали в Генеральну прокуратуру. Глава Закарпатської ОДА обурився, чому "Лікарнею майбутнього" не займається Національне антикорупційне бюро.

"Будь-яке антикорупційне бюро починає свою роботу з вищого керівництва держави, тому я пропоную почати з екс-президента України Віктора Ющенка. А від нього ниточки потягнуться і до "чорної каси" Партії регіонів, і до корупційних схем, за якими він здав владу Януковичу", - підсумував Москаль.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Лещенко представив матеріали, відповідно до яких витрати Партії регіонів на політику та хабарі лише за друге півріччя 2012 року становили понад 66 млн доларів.

Лещенко зауважив, що у 2012 році Партія регіонів також фінансувала партію "Наша Україна" та Комуністичну партію.

"Це гроші на політику, гроші на хабарі, народним депутатам з інших фракцій. Це гроші за голосування депутатами інших фракцій в інтересах Партії регіонів. Це гроші, які було виплачено третім силам, і найцікавіше - з тих сил, які є в наших документах, це партія "Наша Україна" і партія Комуністична", - заявив Лещенко, допустивши, що в інших масивах матеріалів є згадки про інші партії.

Раніше колишній перший заступник голови Служби безпеки України Віктор Трепак передав до Національного антикорупційного бюро документи, що підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів ряду колишніх та нинішніх високопосадовців. Трепак розповів про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів із загальними виплатами на суму майже 2 млрд доларів.

30 травня НАБУ розпочало розслідування на підставі матеріалів, переданих Трепаком.