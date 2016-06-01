Український посол закликав МЗС ФРН відреагувати на візит німецького політика до окупованого Криму

Про це Мельник написав у Twitter.

"У зв'язку з нелегальним візитом члена партії лівих Маурера в окупований Крим закликав МЗС ФРН рішуче засудити цю та інші подібні авантюри", - заявив Мельник.

Читайте такожДо окупованого Криму прилетів віце-прем'єр Росії

Український дипломат також прокоментував заяву Маурера про намір визнати Крим "російським". "Заяви Маурера про визнання анексії Криму у міськраді Квакенбрюка є не більше, ніж дешевим трюком: фракція лівих має "аж" 3 мандати з 31", - зауважив Мельник.

Він додав, що на засідання міськради Квакенбрюка 6 червня "ліві" виносять покращення дорожньої розмітки і встановлення світлофорів.