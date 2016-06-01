Український посол закликав МЗС ФРН відреагувати на візит німецького політика до окупованого Криму
16:42, 01 червня 2016Політика
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Посол України у Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник закликав Міністерство закордонних справ ФРН засудити візит німецького політика Андреаса Маурера в окупований Російською Федерацією Крим.
REUTERS
Про це Мельник написав у Twitter.
"У зв'язку з нелегальним візитом члена партії лівих Маурера в окупований Крим закликав МЗС ФРН рішуче засудити цю та інші подібні авантюри", - заявив Мельник.
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Український дипломат також прокоментував заяву Маурера про намір визнати Крим "російським". "Заяви Маурера про визнання анексії Криму у міськраді Квакенбрюка є не більше, ніж дешевим трюком: фракція лівих має "аж" 3 мандати з 31", - зауважив Мельник.
Він додав, що на засідання міськради Квакенбрюка 6 червня "ліві" виносять покращення дорожньої розмітки і встановлення світлофорів.
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