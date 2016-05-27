МЗС Італії прокоментувало резолюцію Венето щодо "російського" Криму

Про це УНІАН повідомили у посольстві Італії.

"У зв`язку з резолюцією, прийнятою Регіональною Радою Венето, в якій закликають уряд Італії визнати підсумки референдуму з питання про незалежність Криму від України і вимагають скасування обмежувальних заходів по відношенню до Російської Федерації, Міністерство Закордонних Справ і Міжнародного Співробітництва підтверджує свою тверду позицію, яку поділяє Європейський Союз, партнери по НАТО і країни G7, щодо невизнання результатів референдуму з питання про незалежність Криму від 16 березня 2014 року і подальшого приєднання до Російської Федерації, які буди здійснені з порушенням принципів і норм міжнародного права, що забороняють односторонню зміну кордонів держави", - наголошується у повідомленні.

В італійському зовнішньополітичному відомстві нагадали, що тривалість санкцій, прийнятих Європейським Союзом по відношенню до Російської Федерації, пов`язана з повним здійсненням Мінських Угод і дотриманням суверенітету України.

Читайте такожРезолюція по Криму не має жодної цінності – член ради Венето

"Міністерство Закордонних Справ та Міжнародного Співробітництва підтверджує повну підтримку роботи в Нормандському форматі та ОБСЄ і підкреслює їх ключову роль в переговорному і мирному врегулюванні кризи в східній частині України, в повній відповідності з нормами міжнародного права", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, 19 травня регіональна рада Венето – північно-східного регіону Італії з центром у Венеції – 18 травня підтримала резолюцію щодо визнання Криму частиною РФ та з закликом до італійського уряду скасувати санкції проти Росії.