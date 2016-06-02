Савченко розповіла про свою роботу в комітеті Ради з національної безпеки і оборони

Про це вона сказала журналістам в кулуарах Ради, інформує "112 Україна".

"Робота складна, комітет складний, роботи дуже багато. Я там була тільки один день, вчора. Все, що я зрозуміла наміри у всіх добрі. Будемо дивитися, які за намірами слідують дії", - сказала вона.

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Зазначимо, що вчора Савченко вперше взяла участь у засіданні комітету Ради з нацбезпеки і оборони.