Савченко розповіла про свою роботу в комітеті Ради з національної безпеки і оборони
16:07, 02 червня 2016Політика
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Народний депутат Надія Савченко заявила, що робота в комітеті Ради з нацбезпеки і оборони складна.
REUTERS
Про це вона сказала журналістам в кулуарах Ради, інформує "112 Україна".
"Робота складна, комітет складний, роботи дуже багато. Я там була тільки один день, вчора. Все, що я зрозуміла наміри у всіх добрі. Будемо дивитися, які за намірами слідують дії", - сказала вона.
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Зазначимо, що вчора Савченко вперше взяла участь у засіданні комітету Ради з нацбезпеки і оборони.
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