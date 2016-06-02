Посол ЄС прокоментував скандал із "Миротворцем": публікація даних суперечить законодавству України

Про це йдеться в повідомленні Представництва ЄС в Україні у Facebook.

Сьогодні Томбінський зустрівся з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Валерією Лутковською та обговорив ситуацію навколо сайту «Миротворець».

«Томбінський і Лутковська погодилися, що публікація персональних даних журналістів суперечить українському законодавству та відповідним міжнародним зобов’язанням, які взяла на себе Україна», - зазначається в повідомленні.

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Сторони висловили сподівання, що українська влада якнайшвидше віднайде шлях до владнання цього питання.

Томбінський підкреслив, що Євросоюз залишатиметься непохитним у своїй підтримці омбудсмена з прав людини у захисті персональних даних усіх громадян України.

Як повідомляв УНІАН, сайт "Миротворець" опублікував персональні дані журналістів українських та західних ЗМІ, акредитованих у так званій "ДНР". Спочатку в цій базі даних містилося 4068 імен, але сайт декілька разів оновлював інформацію, після чого кількість журналістів перевищила 5 тис. осіб.

Журналістське співтовариство висловило обурення такими діями.

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом обнародування в Інтернеті особистих даних журналістів.