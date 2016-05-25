Скандал з "Миротворцем": "шоковані" позицією Авакова міжнародні правозахисники написали лист Порошенко

Про це йдеться в листі на ім'я президента України Петра Порошенка, членів українського уряду, генерального прокурора України, інших посадових осіб та керівників низки міжнародних організацій.

Лист, розміщене на сайті організації, підписав виконавчий директор Комітету захисту журналістів Джоел Саймон.

Комітет висловив підтримку діям української прокуратури з приводу початку розслідування інциденту з оприлюдненням сайтом "Миротворець" списку журналістів і висловив занепокоєння, що деякі українські посадові особи, замість засудження такого вчинку, схвалили це оприлюднення, чим піддали небезпеці журналістів.

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"Ми стурбовані тим, що українські чиновники, в тому числі Антон Геращенко, член українського парламенту, і Арсен Аваков, український міністр внутрішніх справ, похвалили публікацію списку (журналістів) в заявах, які розміщені в соціальних мережах. В пості у Fаcebook Геращенко похвалив "Миротворець" за публікацію даних, звинувативши потрапивши в список журналістів, що вони виступають посібниками терористів і поширюють російську пропаганду, і запропонував, що Україна повинна прийняти відповідні жорсткі заходи, в тому числі цензуру", - йдеться в повідомленні.

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"Ми шоковані, що Аваков, який як міністр внутрішніх справ у підсумку є відповідальним за розслідування інциденту та захист журналістів, похвалив веб-сайт і звинуватив журналістів через акредитацію у сепаратистів", - наголошується в повідомленні.

У комітеті відзначили, що публікація особистої інформації журналістів і необгрунтовані звинувачення щодо представників ЗМІ викликали як внутрішній, так і міжнародний резонанс. У Комітеті з посиланням на журналістів відзначили, що інформування про конфлікт не є злочином.

Комітет закликав українську прокуратуру завершити ретельне розслідування даного інциденту.

Звертаючись до Порошенка, комітет закликав його підтримати це розслідування.

"Ми закликаємо вас засудити безпідставні заяви, які дискредитують журналістів...", - йдеться в заяві комітету, який також попросив Порошенко публічно запевнити, що Міністерство внутрішніх справ вірно захист журналістів.

Також в комітеті висловили переконання, що необхідно затримати людей, які несуть відповідальність за погрози журналістам.

Як повідомляв УНІАН, сайт "Миротворець" опублікував персональні дані журналістів українських та західних ЗМІ, акредитованих у так званій "ДНР". Спочатку в цій базі даних містилося 4068 імен, але сайт кілька разів оновлював інформацію, після чого кількість журналістів перевищила 5 тис осіб.

Глава Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський і посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль закликали міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова належним чином розслідувати факт публікації.