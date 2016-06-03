Луценко розповів деталі заочного засудження посадових осіб, які підозрюються у державній зраді

Про це в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає ТСН.

"Я говорю про так званих "прокурорів" Криму у складі Росії, про депутатів, які голосували про відторгнення Крим. Сьогодні закон про призначення Луценка, який так багато критикували, дає можливість притягувати цих людей до заочного засудження", - наголосив генпрокурор.

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Також він розповів деталі процедури заочного засудження. "Процедура цього засудження – публікація повідомлення двічі підряд, повісток, де просять дати свідчення. Потім їх запрошують через певні судові процедури. Далі справа може бути подана до суду", - пояснив він.

"У мене в руках "Урядовий кур'єр" за 3 червня, де уже за тиждень роботи нового закону близько 730 прізвищ тих, хто підозрюється у державній зраді: "прокурори", "депутати" "судді", які сьогодні служать окупаційній владі. Приблизно у серпні-вересні суд визначить міру покарання. Закон визначає її – до 12 років із конфіскацією всього майна. Думаю, навіть заочне засудження з конфіскацією майна з неможливістю пересуватися будь-де окрім озера Байкал і "прочих прелестей матушки России", буде першим кроком до відновлення справедливості", - підсумував Луценко.

Раніше УНІАН повідомляв, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) оприлюднила 727 повісток особам за фактами злочинів проти держави.