Нардеп Мураєв вийшов з фракції "Опоблок", назвав причину

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу.

"Я прийняв для себе рішення вийти з фракції партії "Опозиційний блок", - сказав Мураєв.

За словами депутата, він все одно вважає "Опозиційний блок" "єдиною конструктивною опозицією в країні", з якою продовжить співпрацю.

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Мураєв пояснив своє рішення вийти з фракції тим, що "відчуття часу у нас трішки відрізняється". "Я просто не можу у цій ситуації сидіти і чекати, поки повз мене по річці пропливуть всі ті, хто довів нашу країну до такого стану. Я вважаю, що в країні потрібні зміни", - наголосив Мураєв.

Мураєва було обрано до Верховної Ради в окрузі №181 (Харківська область).