В СБУ готові долучитись до розслідування "чорної бухгалтерії" Партії регіонів

Про це повідомив начальник апарату голови СБУ Олександр Ткачук в коментарі журналістам за підсумками двосторонньої зустрічі з помічником генерального секретаря Організації об'єднаних націй Іваном Шимоновичем.

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“Ви знаєте, що розслідування питання щодо “чорної бухгалтерії” чи так званих амбарних книг Партії регіонів знаходиться у перевірці Національного антикорупційного бюро. Поки що, наскільки мені відомо, наша служба не залучалася до цього розслідування, але якщо НАБУ до нас звернеться із проханням допомогти, чи будуть направлені відповідні доручення прокуратурою, то будемо відпрацьовувати разом”, - зазначив Ткачук.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ розпочало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака.

В інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів ряду колишніх та нинішніх високопосадовців на суму майже 2 млрд доларів.