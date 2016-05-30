НАБУ почало розслідування за заявою Трепака про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів

Як повідомляється на офіційному сайті НАБУ, у понеділок, 30 травня, відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено детективами Бюро з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

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"Публічна заява колишнього першого заступника голови СБУ Трепака позбавило Бюро певних оперативних можливостей. Також викликає подив той факт, що про відповідну заяву та наявні у нього документи Трепак повідомив ЗМІ ще до звернення в НАБУ. Ми розуміємо високий інтерес до розслідувань детективів Антикорупційного бюро з боку громадськості та ЗМІ. Однак, Бюро продовжує робити акцент на тому, що зайва публічність може перешкодити викриттю корупційних правопорушень і притягнення винних до відповідальності", - наголошується в повідомленні НАБУ.

Тому в Нацбюро закликають осіб, які дійсно бажають сприяти розкриттю корупційних схем, спочатку звертатися в НАБУ, а не до представників ЗМІ і громадськості.

Як повідомляв УНІАН, Трепак в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів ряду колишніх і чинних високопоставлених чиновників.

Колишній перший заступник голови СБУ розповів про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів із загальними виплатами на суму майже 2 млрд доларів.