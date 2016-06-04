Гройсман не виключає ймовірності закупівлі газу у російського "Газпрому" - Reuters
11:27, 04 червня 2016Політика
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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не виключає ймовірність того, що Україна повернеться до прямої закупівлі газу в російського монополіста - компанії "Газпром".
Фото УНІАН
Про це він заявив у інтерв'ю агентству Reuters.
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"Гройсман не виключає повністю закупівлі у російського "Газпрому", кажучи, що його уряд прийме політичне рішення, якщо "Газпром" зробить правильну пропозицію", - пише британське інформагентство в матеріалі про голову українського уряду.
Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року Україна припинила закупівлю російського газу. Імпорт блакитного палива відбувається за реверсною схемою з Європи.
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