Гройсман не виключає ймовірності закупівлі газу у російського "Газпрому" - Reuters

Про це він заявив у інтерв'ю агентству Reuters.

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"Гройсман не виключає повністю закупівлі у російського "Газпрому", кажучи, що його уряд прийме політичне рішення, якщо "Газпром" зробить правильну пропозицію", - пише британське інформагентство в матеріалі про голову українського уряду.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року Україна припинила закупівлю російського газу. Імпорт блакитного палива відбувається за реверсною схемою з Європи.