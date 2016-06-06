Президент ввів у дію Стратегічний оборонний бюлетень України

Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави. Глава держави постановив увести в дію рішення РНБО від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України", яким схвалив відповідний документ.

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"Стратегічний оборонний бюлетень України є документом оборонного планування, що розроблений за результатами оборонного огляду з метою визначення основних напрямів реалізації воєнної політики України та розвитку сил оборони до кінця 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Бюлетень спрямований на забезпечення практичної реалізації положень Воєнної доктрини України та Концепції розвитку сектору безпеки і оборони, визначає стратегічні й оперативні цілі оборонної реформи та очікувані результати їх досягнення з урахуванням актуальних військово-політичних загроз та викликів. Документ визначає шляхи досягнення цілей оборонної реформи, зокрема, щодо збільшення спроможностей сил оборони, активну участь у реалізації Спільної безпекової і оборонної політики Європейського Союзу та активне співробітництво з НАТО з досягненням критеріїв, необхідних для набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

Стратегічний оборонний бюлетень слугуватиме дорожньою картою оборонної реформи з визначенням шляхів її впровадження на засадах і принципах, якими керуються держави – члени НАТО.