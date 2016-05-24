Адвокат переживає за життя Януковича, просить суд не розголошувати його місце перебування

Про це в Twitter повідомив журналіст "Радіо Свободи".

"Адвокат Януковича на суді над беркутівцями звернувся з клопотанням не розголошувати місце проживання екс-президента. Каже, є загроза життю", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 18 травня, адвокат Януковича заявив, що екс-президент може вільно пересуватися світом, тому що ніякі розшукові заходи не проводяться.

"З урахуванням того, що Інтерпол припинив розшук Віктора Януковича, і, до речі, цей розшук проходив у справі "Укртелекому", не у справі Майдану, на сьогоднішній день немає жодних перешкод для спокійного пересування Віктора Януковича світом", - сказав Сердюк.

За словами адвоката, ніякі розшукові заходів щодо Януковича не проводяться.

У той же час у ГПУ наполягають, що Янукович залишається в розшуку Інтерполу, зокрема, у справі про незаконне заволодіння коштами при будівництві спецлінії зв'язку.