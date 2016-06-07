Парубій пообіцяв лобіювати якнайшвидший розгляд законопроекту про місцевий референдум
00:06, 07 червня 2016Політика
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Голова Верховної Ради України Андрій Парубій пообіцяв лобіювати якнайшвидший розгляд законопроекту про місцевий референдум.
Парубій: громада повинна мати можливість демонструвати свою волю / фото: УНІАН
Про це він сказав у програмі «Свобода слова» на телеканалі «ICTV»
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Він зазначив: «Серед тих багатьох завдань, які стоять перед нами, очевидно, що закон про місцевий референдум є пріоритетних завдань, на яке треба виходити».
Парубій наголосив, що необхідно давати можливість місцевій громаді «голосно і чітко демонструвати свою волю з того чи іншого питання». «І я буду всіляко лобіювати, щоб якнайшвидше цей законопроект був у порядку денному сесії», - сказав голова ВР.
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