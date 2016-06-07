Парубій сподівається, що ВР підтримає жорстке покарання за "кнопкодавство"

Про це він Голова Верховної Ради України Андрій Парубій сказав у програмі «Свобода слова» на телеканалі «ICTV».

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За його словами, є відповідний законопроект народних депутатів України, він сподівається, що він буде розглянутий ще на цій сесії парламенту.

Нагадаємо, у вересні 2015 року повідомлялося, що у Верховній Раді планують встановити нову систему для голосування за відбитками пальців. Тодішній керівник парламенту Володимир Гройсман зазначив, що діюча система була розрахована на 10 років, а працює вже 13. За його словами, треба усунути відповідні технічні проблеми, аби вона могла попрацювати до встановлення нової системи.