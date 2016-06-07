У Раді зареєстрували подання президента на призначення членів ЦВК

Тексту проекту постанови на сайті парламенту наразі немає.

Водночас, зазначається, що його зареєстровано 3 червня.

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Крім того, у ВР зареєстровано президентський проект постанови про звільнення з посади членів Центральної виборчої комісії (№ 4789).

Як повідомляв УНІАН, 3 червня президент України Петро Порошенко заявив, що він вніс до парламенту свої пропозиції щодо нового складу Центрвиборчкому.

У 12 із 15 членів Центрвиборчкому семирічний строк повноважень завершився ще 1 червня 2014 року, але вони продовжують виконувати свої обов’язки.

Подання про призначення нових членів ЦВК президент вносить у Верховну Раду після консультацій з фракціями та обговорення їхніх пропозицій.