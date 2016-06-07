Порошенко представив кандидатури членів нової ЦВК (документ)

Президентським проектом постанови "Про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії" № 4790 передбачено призначити на посади членів ЦВК Аллу Басалаєву, Михайла Вербенського, Романа Гребу, Ольгу Желтову, Олега Конопольського, Світлану Кустову, Ольгу Лотюк, Віталія Плукаря, Євгенія Радченка, Надію Синицю та Леонтія Шипілова.

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Інформація про кандидатів

Алла Басалаєва

35 років. Обирається Членом ЦВК вперше. З кандидатів на посаду Членів ЦВК має найбільший стаж роботи у Центральній виборчій комісії – 7 років. Із 2008 року - завідуюча відділом представництва інтересів Комісії в судах юридичного управління Секретаріату Комісії.

З 2012 року - судья Дарницького районного суду Києва. На виконання вимог Закону «Про очищення влади» успішно пройшла люстраційну перевірку, і перевірку фінансового стану, яка підтвердила достовірність відомостей щодо наявності майна. Не брала участі у розгляді справ щодо активістів Майдану.

Має дві вищі освіти

Михайло Вербенський

1956 року народження. Освіта: У 1986 р. закінчив Вище політичне училище МВС СРСР, а в 1992 р. – Академію МВС СРСР. Кандидат юридичних наук.

В органах внутрішніх справ з 1976 р. Протягом 1995–1997 рр. – заступник начальника управління правового забезпечення – начальник відділу підготовки проектів відомчих нормативних актів штабу МВС України. У 1997–1998 рр. – заступник начальника Головного штабу МВС України – начальник управління правового забезпечення. З 1998 р. – перший заступник начальника Головного штабу МВС України. З червня 2001 р. – заступник голови Державного департаменту України з питань виконання покарань.

У 2005 році став керівником Головного штабу МВС.

У березні 2014 році призначений на посаду директора Департаменту моніторингу та організаційно-інспекторської роботи МВС України.

Входив до Експерної ради з питань дотримання прав людини та реформування органів внутрішніх справ при Міністерстві внутрішніх справ України.

Ольга Желтова

1964 року народження. Заступник завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України VIII скликання з питань правової політики та правосуддя.

Помічниця народного депутата України IV скликання Юрія Ключковського.

Входить до авторського колективу проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» № 6531-2 від 28 квітня 2005 року.

Світлана Кустова

1979 року народження. Юристоконсул ТОВ «Адвокатська компанія «Моор і Партнери». Cфери юридичних практик: громадське право, виборче право та політичний процес, конституційне право, податкове право, судова практика.

На позачергових виборах до Верховної Ради 30 вересня 2007 року – кандидат у народні депутати від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» (під номером 145).

На позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року була уповноваженою особою партії "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА".

На громадських засадах помічниця народних депутатів IV – VIII скликань: Миколи Катеринчука (IV – V скликання), Романа Зварича (VI скликання), Петра Порошенка (VII скликання), Ірини Фріз (VIII скликання).

Ольга Лотюк

1973 року народження. Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет. У 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Доцент кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 2002 року. Напрямок наукової діяльності – конституційне право, порівняльне конституційне право.

Була помічником на громадських засадах народного депутата України IV скликання від Блоку «За єдину Україну!» Миколи Онищука.

У 2006 році була кандидатом у народні депутати України від Всеукраїнської партії «Нова сила» (№ 2 у виборчому списку).

Віталій Плукар

1986 року народження. Освіта: У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

Завідувач відділу моніторингу діяльності місцевих органів влади та підтримки їх правотворчих ініціатив Департаменту місцевого самоврядування та децентралізації Адміністрації Президента України.

Був помічником (на платній основі) народного депутата України Валерія Карпунцова, обраного до Верховної Ради VII скликання за списком партії «УДАР Віталя Кличка».

Євген Радченко

1973 року народження. Працював міжнародним спостерігачем, керівником групи міжнародних спостерігачів, консультантом виборчих штабів, керівником групи юридичних консультантів виборчого штабу. З 1994 по 2004 роки працював заступником голови правління Комітету виборців України. У 2004 –2005 роках працював координатором виборчих програм Асоціації американських юристів (ABA/CEELI). З 2005 по 2008 роки працював радником з питань виборів та управління координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Директор з розвитку в МГО "Інтерньюз-Україна". З 2009 року – експерт Венеційської комісії. Працював на виборах у 14-ти країнах.

Був помічником-консультантом народного депутата Володимира Стретовича у четвертому скликанні Верховної Ради.

Виступив співавтором Законопроекту № 2831-2 про місцеві вибори, який 18 червня 2015 року не набрав достатньої кількості голосів.

Входить до авторського колективу Проекту Закону про вибори народних депутатів 1068-2 від 11 грудня 2014 року.

Леонтій Шипілов

1977 року народження. Освіта: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». У 2004 році захистив кандидатську дисертацію.

Доцент кафедри міжнародного права і спеціальних правових дисциплін Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Помічник народного депутата України 8-го скликання Миколи Величковича (за строковим трудовим договором за сумісництвом).

Радник Першого заступника Голови Верховної Ради України.

Під час парламентських виборів 2012 року включений до виборчого списку політичної партії «УДАР Віталія Кличка» під № 134.

(Використані матеріали сайту Опора).