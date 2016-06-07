Засідання комісії Україна-НАТО відбудеться у Варшаві на рівні глав держав

Як наголошує держсекретар у Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, "це буде єдине двостороннє засідання НАТО із союзницькою державою на рівні глав держав", передає Польське радіо. Переговори комісії НАТО-Грузія відбудуться на рівні міністрів.

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Кшиштоф Щерський підкреслив, що рішення варшавського саміту Північноатлантичного альянсу будуть стосуватися зміцнення східного флангу НАТО, співпраці Північноатлантичного альянсу з Євросоюзом, а також співпраці з іншими державами – йдеться про "політику відкритих дверей", - додав Щерський. Політик сказав, що Польща продовжує політику, метою якої є зміцнення безпеки України.

Саміт НАТО відбудеться у Варшаві 8-9 липня. В ньому візьмуть участь президенти 28 країн-членів Північноатлантичного альянсу, а також партнерських держав.