Янукович завершив візит у Росію та відбув до Ющенка

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ завершив візит до Російської Федерації та відбув до Криму.

Як повідомляв УНІАН, у ході дводенного візиту український прем’єр провів зустрічі зі своїм російським колегою Михайлом ФРАДКОВИМ, Президентом Узбекистану Ісламом КАРИМОВИМ та взяв участь у низці заходів неформального саміту президентів країн Євразійського економічного співтовариства.

Сьогодні ввечері український прем’єр планує зустрітися у Криму з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.