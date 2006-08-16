Янукович завершив візит у Росію та відбув до Ющенка
18:59, 16 серпня 2006Політика
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Зустріч відбудеться ввечері
Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ завершив візит до Російської Федерації та відбув до Криму.
Як повідомляв УНІАН, у ході дводенного візиту український прем’єр провів зустрічі зі своїм російським колегою Михайлом ФРАДКОВИМ, Президентом Узбекистану Ісламом КАРИМОВИМ та взяв участь у низці заходів неформального саміту президентів країн Євразійського економічного співтовариства.
Сьогодні ввечері український прем’єр планує зустрітися у Криму з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.
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