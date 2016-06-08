Савченко вважає, що у Третій світовій Україна буде просто полем бою

Таку думку вона висловила в ефірі телеканалу 112 Україна.

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"Я не вірю в чисту дипломатію і не вірю в чистий військовий конфлікт. Тобто якщо вже є військовий конфлікт, то він повинен бути в супроводі дипломатії, але вирішуватися вони повинні разом", - заявила вона.

Савченко вважає, що не потрібно "фанатично розпалювати" конфлікт. "Якщо брати сили, то якщо ми скотимося в Третю світову, Україна буде просто полем бою", - переконана вона.

Як пововідомляв УНІАН раніше, народний депутат України Надія Савченко побоюється загострення ситуації на лінії розмежування на Донбасі і початку нового збройного конфлікту.