Україна закликає уряд Франції зберегти "твердість" у питанні збереження санкцій проти РФ

Про це йдеться в повідомленні посольства на офіційній сторінці в Twitter.

"Cенат ухвалив резолюцію,що закликає до демонтажу санкцій проти Росії. Твердість та відповідальність французького уряду мають ключове значення", - зазначили в українському дипвідомстві.

Читайте такожУ Меркель не бачать підстав для скасування санкцій проти Росії - Reuters

Cенат ухвалив резолюцію,що закликає до демонтажу санкцій проти Росії.Твердість та відповідальність французького уряду мають ключове значення — UA Embassy in France (@UKRinFRA) June 8, 2016

Раніше УНІАН повідомляв, що Верхня палата парламенту Франції (Сенат) в середу звернулася до уряду країни з проханням поступово згорнути економічні санкції, введені Європейським союзом проти РФ.

Документ не є обов'язковим для уряду Франції, мова йде про політичну позицію (рекомендації) парламенту країни.