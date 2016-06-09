Україна закликає уряд Франції зберегти "твердість" у питанні збереження санкцій проти РФ

01:23, 09 червня 2016
Політика
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Посольство України у Франції закликає французький уряд зберегти "твердість" у питанні збереження санкцій, запроваджених проти Російської Федерації.

flickr.com/photos/rakerman

Про це йдеться в повідомленні посольства на офіційній сторінці в Twitter.

"Cенат ухвалив резолюцію,що закликає до демонтажу санкцій проти Росії. Твердість та відповідальність французького уряду мають ключове значення", - зазначили в українському дипвідомстві.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Верхня палата парламенту Франції (Сенат) в середу звернулася до уряду країни з проханням поступово згорнути економічні санкції, введені Європейським союзом проти РФ.

Документ не є обов'язковим для уряду Франції, мова йде про політичну позицію (рекомендації) парламенту країни.

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