Нова російська військова база біля Білорусі потрібна для "захисту" від України - посол РФ (відео)

Про це він сказав на прес-конференції в Мінську, відео якої представлено білоруським Європейським радіо у відеохостингу Youtube.

"Я так розумію, що у нас, схоже, не виходить з Мінськими домовленостями, і там радикалізм в Україні знову починає підніматися. Там за межею "Правого сектору" нові формуються сили, "надправі", ще радикальніші...", - упевнений Суриков.

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На його думку, в Україні "знову починає брати гору точка війни".

"Ми, гадаю, не дуже хотіли б, щоб вона взяла гору, перемогла. То нам можна буде її на кордонах з Росією зупинити. От і все. Превентивні речі", - пояснив Суріков.

Він додав, що російська сторона побоюється, щоб конфлікт з Україною не пішов далі. "Хоча вона, може, і слабіша за Росію, я її військовий потенціал не вимірюю, але превентивні заходи", - сказав Суріков.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією російських ЗМІ, Росія, за деякими даними, стягує війська до білоруського кордону. Про це повідомляє група волонтерів, які займалися розслідуваннями про ситуацію в Криму, на Донбасі та в Сирії. Висновок про перекидання збройних сил зроблено на основі аналізу соціальних мереж.

З відкритих джерел фахівці з'ясували, що в Брянській області повинні найближчим часом з'явитися два військові об'єкти. Днями в Клинці з Єкатеринбурга на постійну дислокацію перевели 28-у окрему мотострілецьку бригаду. Фотографії ешелонів з військовою технікою викладали місцеві жителі. Перекидання має завершитися до жовтня, стверджує портал InformNapalm.