У Росії після рішення Сенату Франції щодо пом'якшення санкцій визнали, що "в офіційному плані зрушень немає"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Безумовно, подібні рішення можна лише вітати. Ми від самого початку говорили про те, що не вважаємо конструктивним санкційний діалог, ми вважаємо його абсолютно безперспективним. Звичайно, коли законодавці висловлюють подібну точку зору, це, безумовно, можна лише вітати", - сказав Пєсков.

"Разом із тим, ми знаємо, що в офіційному плані жодних зрушень немає. Ще раз повторюю: тема зняття, продовження або не продовження санкцій не є питанням, яке стоїть на нашому порядку денному", - наголосив Пєсков.

Читайте такожУкраїна закликає уряд Франції зберегти "твердість" у питанні збереження санкцій проти РФ

Як повідомляв УНІАН, Верхня палата парламенту Франції (Сенат) 8 червня звернулася до уряду країни з проханням поступово згорнути економічні санкції, запроваджені Євросоюзом проти РФ. Документ не є обов'язковим для уряду Франції, йдеться про політичну позицію (рекомендації).

Посольство України у Франції закликало французький уряд зберегти "твердість" у питанні збереження санкцій, запроваджених проти РФ. "Сенат ухвалив резолюцію, яка закликає до зняття санкцій проти Росії. Твердість і відповідальність французького уряду мають ключове значення", - зазначили в українському дипломатичному представництві.