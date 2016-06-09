У ГПУ вважають, що для розслідування справи проти Яценюка немає достатніх підстав

Про це він заявив, відповідаючи на запитання про те, в якому стані нині перебуває кримінальне провадження щодо екс-прем'єра, передає Інтерфакс-Україна.

"Виходячи з того, що цю справу вже кілька разів відкривали і закривали, то перше моє враження, що ця справа - виключно політичний піар народного депутата Капліна (позафракційний нардеп "БПП" Сергій Каплін - Ред.)", - додав Луценко.

Генпрокурор зазначив, що ніяких нових аргументів для розслідування справи наведено не було, зокрема і судом. "Боюся, що це використання законодавства, яке зобов'язує відкривати провадження за будь-якою заявою виключно для піар-акції", - сказав він.

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Водночас генпрокурор наголосив, що якщо будуть конкретні факти зловживань із боку якоїсь посадової особи в Україні, то він готовий їх розслідувати.

Нагадаємо, 8 червня Каплін повідомив, що домігся в суді відновлення справи проти Яценюка за підозрою в отриманні 3 млн дол. хабара за призначення Володимира Іщука гендиректором Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення.

У свою чергу глава Мін'юсту і представник "Народного фронту" Павло Петренко вважає, що кримінальна справа проти Яценюка – це помста суддів за позицію НФ щодо судової реформи.