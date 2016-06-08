Петренко: кримінальна справа проти Яценюка – це помста суддів за позицію НФ щодо судової реформи

Про це у вівторок, 7 червня, заявив Міністр юстиції України, представник «НФ» Павло Петренко.

Він наголосив, що стара судова система чинила величезний спротив голосуванню реформи в частині правосуддя, що передбачає очищення системи судочинства. Проте, парламент ухвалив відповідне законодавство, в тому числі завдяки жорсткій позиції «Народного фронту», міністерства юстиції та особистій позиції лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка, «який був присутній в залі і фактично переконував депутатів, що треба робити цю реформу».

Міністр підкреслив, що «Народний фронт» очікував, що будуть спроби помсти з боку суддів, які працюють в старій системі. Першим свідченням цього є те, що один із київських судів за заявою одного з одіозних псевдоопозиційних депутатів Капліна зобов’язав правоохоронні органи розслідувати надуману кримінальну справу проти лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка.

Павло Петренко нагадав, що надумана кримінальна справа про нібито отримання хабаря Арсенієм Яценюком була порушена в минулому році і була частиною інформаційної війни проти його Уряду.

Ця справа була закрита правоохоронними органами після публічного розслідування у зв’язку з тим, що була відсутня навіть подія злочину, підкреслив він: «Правоохоронні органи, провівши повний комплекс слідчих дій, встановили, що не було навіть факту і можливості такої ситуації, описаної заявниками, які намагалися робити провокацію. Тобто, це повністю надумана кримінальна справа».

Павло Петренко наголосив, що це є «сигналом помсти з боку суддів, які призначалися ще Януковичем, «Народному фронту» і особисто Арсенію Яценюку за позицію щодо судової реформи.

«Я би їм рекомендував краще почати вчити законодавство, готуватися до конкурсів і перевіряти свій майновий стан. Якщо вони вважають себе чесними і некорупційними суддями, то можуть піти на конкурси і спробувати потрапити до нової судової системи. Якщо у них є проблеми з законом, з професійним рівнем – тоді їм не місце в судовій системі», - наголосив він.

«Українці вимагають нової якості суду, нових обличь і нового підходу до права і справедливості», - додав міністр.