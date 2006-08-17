Ющенко зустрінеться з Януковичем у першій половині дня
09:10, 17 серпня 2006Політика
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Потім глава держави планує відбути до Києва
Сьогодні у першій половині дня Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе у Криму зустріч з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, у другій половині дня глава держави планує відбути до Києва для участі у відкритті IV Всесвітнього форуму українців.
Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ планує поінформувати Президента про результати свого візиту до Росії.
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