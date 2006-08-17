Ющенко зустрінеться з Януковичем у першій половині дня

Сьогодні у першій половині дня Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе у Криму зустріч з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, у другій половині дня глава держави планує відбути до Києва для участі у відкритті IV Всесвітнього форуму українців.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ планує поінформувати Президента про результати свого візиту до Росії.