Скандал з історією щодо скасування люстрації: Парубій провів зустріч із главою КС
18:35, 10 червня 2016Політика
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Голова Верховної Ради України Андрій Парубій у п’ятницю провів зустріч з головою Конституційного суду України Юрієм Бауліним.
Парубій зустрівся із главою КС / УНІАН
Про це повідомив прес-секретар Парубія Андрій Ковальов, пише Українська правда.
"Дійсно, він зустрічався з головою Конституційного суду. Андрій Володимирович цього не приховує", - зазначив він.
"Зустріч була присвячена питанню люстрації", - додав він.
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Як відомо, раніше депутати повідомляли, що о 14 годині у п'ятницю КС мав засідати з приводу подання про визнання неконституційними положень закону про Очищення влади.
Нагадаємо, Конституційний суд має намір скасувати люстрацію посадовців, які працювали на керівних посадах за часів екс-президента Віктора Януковича.
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