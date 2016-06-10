Скандал з історією щодо скасування люстрації: Парубій провів зустріч із главою КС

Про це повідомив прес-секретар Парубія Андрій Ковальов, пише Українська правда.

"Дійсно, він зустрічався з головою Конституційного суду. Андрій Володимирович цього не приховує", - зазначив він.

"Зустріч була присвячена питанню люстрації", - додав він.

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Як відомо, раніше депутати повідомляли, що о 14 годині у п'ятницю КС мав засідати з приводу подання про визнання неконституційними положень закону про Очищення влади.

Нагадаємо, Конституційний суд має намір скасувати люстрацію посадовців, які працювали на керівних посадах за часів екс-президента Віктора Януковича.