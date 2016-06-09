Конституційний суд збирається скасувати люстрацію - ЗМІ

Про це повідомили депутати Леонід Ємець, Єгор Соболєв, пише Українська правда.

"Є інсайдерська інформація, що там було запропоновано прийняти низку рішень про скасування люстрації. Все до того йшло", - сказав Ємець.

"За даними, що мені передали кілька порядних людей у КС, вони скасують основні положення закону про очищення влади, дозволять найближчому оточенню Януковича знову займати посади в уряді, адміністрації президента, повернутися сотням прокурорів, керівників податкової міліції часів Януковича, які були змушені піти з цих посад в наслідок дії закону про очищення влади", - сказав Соболєв.

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Він наголосив, що в порушення закону про КС, суд розглядав цю справу рік замість передбачених 3 місяців.

Він нагадав, що саме нинішній склад КС раніше приймав рішення "надання Януковичу диктаторських повноважень", а тепер у зв'язку з цим заведено справу.

"Ми просили Порошенка і генпрокуроірв розслідувати справу про повноваження Януковича, судді дали покази, що їх примусили. То їм можна було сміливо оголошувати підозру, приймати санкції про арешт, але цього не робилося", - сказав він.

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Він також закликав людей приходити під КС, щоб висловити своє невдоволення цим рішенням.

Соболєв додав, що домагалися скасування цього рішення команда Сергія Льовочкіна, Юрія Бойка та Андрія Деркача.

Інформацію про те, що КС може визнати неконституційними основні статті закону про очищення влади, підтверджує проект резолютивної частини рішення.

Оголошення рішення КС заплановане на 10:30 на п'ятницю