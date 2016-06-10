ЗМІ розповіли про сварку у Конституційному суді через рішення щодо закону про люстрацію

Про це пише Українська правда з посиланням на джерела.

"Рішення сьогодні не буде. Засідання поки перенесли на 16 червня", – сказав співрозмовник видання.

"Є інформація, що прийняли рішення перенести. Але до кінця не підтверджено", – сказав інший співрозмовник УП.

За словами одного з джерел, наразі була готова резолютивна частина рішення щодо скасування люстрації, а у п'ятницю судді мали підготувати також мотивувальну частину.

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Водночас у нарадчій кімнаті між суддями КСУ відбулася сварка через те, що в медіа потрапили документи резолютивної частини рішення Конституційного суду.

Також троє з десяти суддів відмовилися підтримувати рішення щодо скасування люстрації.

За словами джерела, підтримати скасування відмовився голова суду Юрій Баулін.

"Тому ніякого голосування з цього приводу у них не було", - зазначив співрозмовник.

"Це все закрита інформація, тому що це все у нарадчій кімнаті відбувається. Може й бути таке, що нас з вами дурять, щоб приховати реальні рішення", - додав співрозмовник.

Нагадаємо, Конституційний суд має намір скасувати люстрацію посадовців, які працювали на керівних посадах за часів екс-президента Віктора Януковича.