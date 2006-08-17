Ющенко зустрівся з Януковичем

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ підтвердив, що його зустрічі з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ та прем’єр-міністром Михайлом ФРАДКОВИМ свідчать про готовність Росії до кінця року не піднімати ціну на природний газ.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента України, про це йшлося сьогодні під час зустрічі В.ЮЩЕНКА з В.ЯНУКОВИЧЕМ у кримській резиденції глави держави.

Серед головних тем розмови – питання газових домовленостей України і Росії на період до кінця 2006 року і перспективи на 2007 рік.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що на даному етапі прем’єр-міністру вдалося закріпити домовленості, досягнуті урядами України і Росії в січні 2006 року.

Глава держави наголосив на своїй позиції, що базовим документом для діяльності нового уряду є Універсал національної єдності. Зокрема, це стосується засад внутрішньої і зовнішньої політики, євроатлантичної інтеграції, мовного питання.

За словами Президента, розпочинаючи свою діяльність на посаді глави уряду, В.ЯНУКОВИЧ підтвердив, що всі пункти Універсалу будуть включені до програми діяльності Кабінету Міністрів.

Серед інших тем зустрічі – інтеграція України до НАТО, СОТ, кадрова політика уряду та мовне питання. Прем’єр-міністр запевнив, що ці теми є першочергові в роботі уряду і будуть вирішуватися згідно з позиціями, закріпленими в Універсалі.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня головною темою переговорів під час візиту до Сочі українського прем`єра було питання поставок газу до України. За словами В.ЯНУКОВИЧА, на 2006 рік, швидше за все, вдасться зберегти ціну на рівні 95 дол. за 1 тисячу кубометрів.